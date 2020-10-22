Самара, , 11:19 — REGNUM Женщина и ребенок погибли во время пожара в жилом доме в Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в м.р. Шигонский, н.п. Малячкино поступило на пульт спасателям ночью 21 октября. По тревоге были подняты 31 спасатель на 14 единицах техники. Прибыв на место происшествия, огнеборцы ликвидировали пожар на площади 200 кв. метров.

Сообщается, что в огне погибли женщина 1975 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Девочку 2007 года рождения доставили в Сызранскую городская больница №2.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправность печного отопления. По факту пожара следователи проводят доследственную проверку.

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