Воронеж, , 11:16 — REGNUM Три человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате автоаварии в Воробьёвском районе Воронежской области, произошедшей утром 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:00 на 93 км автодороги М4 «Дон» — Бутурлиновка — Калач. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota, двигавшийся со стороны Воробьевки в сторону Калача, врезался в стоящий у обочины автомобиль MAN с прицепом.

В результате аварии на месте погибли три человека, четверо госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Их личности устанавливаются. По факту аварии начата проверка.

Всего за последние сутки в регионе зафиксировано 130 ДТП, в них погиб один человек, трое получили травмы.