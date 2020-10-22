Винница, Украина, 22 октября 2020, 11:09 — REGNUM В Винницкой области Украины в частном доме были найдены тела трёх погибших и одного человека в бессознательном состоянии. Об этом сообщила 22 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Спасатели рассказали, что трагедия произошла в селе Голодьки.
Спасатели сообщили, что причиной случившегося стала утечка бытового газа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области были найдены тела трёх боевиков ВСУ. Причиной их гибели также стала утечка газа.
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