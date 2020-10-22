Винница, Украина, , 11:09 — REGNUM В Винницкой области Украины в частном доме были найдены тела трёх погибших и одного человека в бессознательном состоянии. Об этом сообщила 22 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели рассказали, что трагедия произошла в селе Голодьки.

«В частном жилом доме обнаружены тела трёх погибших (из них двое детей 2015 и 2017 г.р.) и одного человека в бессознательном состоянии, который был госпитализирован в больницу», — сказано в сообщении.

Спасатели сообщили, что причиной случившегося стала утечка бытового газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области были найдены тела трёх боевиков ВСУ. Причиной их гибели также стала утечка газа.

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