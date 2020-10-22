Находка, Приморский край, , 11:10 — REGNUM В приморской Находке местные власти разбираются с информацией из соцсетей о нефтяном пятне в морской акватории рядом с «Приморским заводом».

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На растиражированных фото видны на воде разноцветные масляные пятна. В СМИ появилась информация, что чиновники уже выехали на место ЧП и зафиксировали факт разлива нефтепродуктов.

Специалисты взяли пробы воды, источник загрязнения пока не установлен.

Местные жители высказывают разные версии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе четвёртые сутки идут работы по устранению последствий разлива нефти. Специалисты распыляют сорбенты, ведут сбор нефтесодержащей жидкости и омывают берега загрязненной реки.