Петропавловск-Камчатский, , 10:48 — REGNUM На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Пепел толщиной до 1 мм выпал в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

Читайте также: На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), движение началось утром 22 октября — Безымянный выбросил столб пепла высотой почти 10 км, на данный момент пеплопада нет.

Жителям Лазо и Атласово рекомендовали закрыть двери и окна, без необходимости не выходить на улицу.

Специалисты установили наивысший цветовой код авиационной опасности — красный.

Последнее мощное извержение Безымянного было в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение также наблюдается на соседнем с Безымянным вулкане Ключевском.