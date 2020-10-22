Соледар, ДНР, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 22 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские формирования открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях. Они применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Наблюдатели также зафиксировали один взрыв на украинских позициях в районе посёлка Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле населённого пункта Петровское был замечен беспилотник ВСУ, что является прямым нарушением договорённостей, достигнутых в рамках Трёхсторонней контактной группы.

Читайте также: ВСУ запустили беспилотник на линии соприкосновения в ДНР