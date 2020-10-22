Соледар, ДНР, 22 октября 2020, 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 22 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, украинские формирования открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях. Они применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто не пострадал.
Наблюдатели также зафиксировали один взрыв на украинских позициях в районе посёлка Водяное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле населённого пункта Петровское был замечен беспилотник ВСУ, что является прямым нарушением договорённостей, достигнутых в рамках Трёхсторонней контактной группы.
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