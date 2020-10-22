Найроби, , 10:21 — REGNUM Мать и ее малолетний ребенок, которые ранее считались пропавшими без вести, утонули в реке Локесем в округе Маригат. Об этом сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на сообщения местных властей.

Женщина и ребенок погибли после того, как их смыло сильным течением во время наводнения, когда они пересекали участок реки Локесем на дороге, соединяющей Маригат с Лоруком. Женщина несла своего годовалого ребенка за спиной. Позже их тела в реке обнаружили дети, которые пришли за водой. Тела были извлечены оттуда и доставлены в морг больницы округа Баринго.

Глава района Титус Катикит подтвердил этот инцидент, сказав, что женщина и ее ребенок возвращались домой со свадьбы.

Продолжающиеся проливные дожди в районе Туген-Хиллз по-прежнему представляют угрозу для жителей, проживающих в округе, отметил Катикит.