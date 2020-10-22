Львов, Украина, , 09:49 — REGNUM На украинско-польской границе, на пункте пропуска Шегини — Медика у жителя Ивано-Франковской области Украины, прибывшего из Польши, пограничники изъяли 250 килограммов колбасы. Об этом сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

Во время пересечения границы мужчина задекларировал только личные вещи, однако при осмотре машины пограничники нашли пакеты с колбасой, перевязанные скотчем. Гражданин Украины объяснил, что колбасу ему якобы выдали в качестве зарплаты на предприятии, где он работал.

Товар изъят, эксперты оценят стоимость колбасы, а дело о попытке контрабанды передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины на границе с Молдавией пограничники обнаружили самодельную подводную лодку, которую в своих целях могли использовать контрабандисты.

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