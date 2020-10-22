Владивосток, , 09:37 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата Законодательного собрания Приморского края, бывшего директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша в присвоении почти 700 млн рублей.

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Виктор Милуш в ‪2009−2016‬ годах заключал фиктивные договора оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия. Таким образом он присвоил около 700 млн рублей, часть из которых обналичил.

Расследование преступлений и судебный процесс длились почти два года.

«Суд приговорил Милуша к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей», — сказал РИА Новости представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи депутатом, Виктор Милуш состоял в комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Был арестован 1 ноября 2018 года.