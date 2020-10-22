Братск, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM Количество пострадавших при ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика в городе Братске Иркутской области выросло до шести человек. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

«По уточненным данным, в утреннем ДТП на трассе «Вилюй» на настоящий момент шесть пострадавших, среди которых пятеро мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя женщина», — говорится в сообщении и добавляется, что двое из числа пострадавших госпитализированы.

Также уточняется, что ДТП произошло 22 октября в 06:30 (01:30 мск) и что в маршрутке находилось 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом под Иркутском.