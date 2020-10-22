Уфа, , 09:29 — REGNUM Рабочий погиб на контейнерной площадке в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 19 октября во время загрузки отходов на контейнерной площадке в д. Байбулатово Чекмагушевского района.

В какой-то момент 53-летний водитель, работник туймазинского ООО «Эколайн», случайно упал в открытый люк прессовальной камеры. Там мужчина получил смертельные травмы после срабатывания в автоматическом режиме оборудования.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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