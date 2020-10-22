Бразилиа, , 09:36 — REGNUM Испытания вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, продолжаются в Бразилии в плановом порядке. Об этом говорится в заявлении университета Сан-Паулу, который помогает координировать испытания препарата.

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Ранее стало известно о смерти одного из участников эксперимента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Всё идет, как ожидалось, без каких-либо данных о серьёзных осложнениях, связанных с вакцинами, у кого-либо из участвующих волонтёров», — говорится в заявлении бразильского университета.

В университете уточнили, что 8 тыс. из 10 тыс. участников эксперимента в шести бразильских городах уже получили первую дозу вакцины, многим поставили и вторую прививку.

Источник, знакомый с ситуацией, предположил, что умершему мужчине не вводили вакцину против коронавируса, так как в таком случае тесты бы приостановили. Вероятно, он входил в контрольную группу, которой сделали укол от менингита, сообщает Reuters.

Издание Globo со ссылкой на Национальное агентство по надзору в области здравоохранения Бразилии (Anvisa) сообщает, что умершего звали Жоау Педро Родригес Фейтоса. Ему было 28 лет, он жил в Рио-де-Жанейро и работал врачом. Мужчина участвовал в тестах вакцины в июле, в сентябре он заболел COVID-19 и скончался 15 октября.

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