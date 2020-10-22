Уфа, , 09:18 — REGNUM Причины несчастного случая, во время которого погибли два работника Бирского РЭС ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго», установлены в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 сентября электрики осуществляли ремонтные работы на электрической подстанции около деревни Кандаковка Бирского района. После их завершения электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики проходил рядом с бетонной стойкой с опорным изолятором. В этот момент он случайно зацепил ногой заземляющий провод, после чего от заземляющего устройства отсоединился специальный зажим. Рабочий взял в руки заземляющее устройство, при это он не применил средств защиты, в следствие этого, он получил смертельный удар током. Мастер группы подстанций увидел лежащего на земле рабочего и позвонил руководству. После этого, он решил помочь пострадавшему, у которого на ноге лежал провод. Мужчина попытался откинуть провод в сторону: он взял в руку заземляющее устройство и тоже погиб.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что 33-летние рабочие погибли из-за нарушения дисциплины труда и не применения ими средств индивидуальной защиты.

Причинами несчастного случая явилась также неудовлетворительная организация производства работ.

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