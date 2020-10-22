Рустави, , 08:50 — REGNUM Группа неизвестных вечером 21 октября ворвалась в избирательный штаб правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси в крае Нижняя Карталиния и устроили драку с активистами, которые там находились. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«На избирательный штаб «Грузинской мечты» в Дманиси напали пьяные, вооруженные холодным оружием. Это провокация агонизирующей политической силы, обреченной на поражение, которая направлена на то, чтобы создать напряженность перед выборами, нанести как можно больший ущерб избирательному процессу и создать иллюзию нелегитимности избирательного процесса», — заявил кандидат в мажоритарные депутаты парламента от «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани.

По его мнению, нападение устроили якобы сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Сообщается, что в ходе инцидента были ранены четверо человек, один из которых является сторонником «Грузинской мечты». По данным ряда грузинских СМИ, во время инцидента были слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Грузии должны пройти выборы в парламент. Наиболее острое противостояние происходит между «Грузинской мечтой» и ЕНД. Между их сторонниками неоднократно происходили стычки.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Грузии проходят акции протеста против Иванишвили