Лагос, Нигерия, , 08:08 — REGNUM Правозащитники подтвердили, что сотрудники полиции и военнослужащие армии Нигерии убили по меньшей мере 12 мирных демонстрантов в Лагосе во вторник, 20 октября. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Amnesty International.

По информации авторов доклада, тысячи человек, протестующих против жестокости полиции, собрались в районах Лекки и Алауса, где сотрудники Службы безопасности «расстреляли их».

«Доказательства, собранные от очевидцев, видеозаписи и отчеты больниц подтверждают, что между 18:45 и 21:00 во вторник, 20 октября, нигерийские силовики открыли огонь по тысячам человек, которые мирно призывали к улучшению управления и прекращению жестокости полиции», — говорится в нем.

Губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу заявил, что около 25 человек были ранены, добавив, что власти расследуют смерть одного человека от «травмы головы». Неясно, был ли он демонстрантом.

Глава Amnesty International в Нигерии Осаи Оджиго назвал эти убийства «внесудебными казнями».

«Должно быть проведено немедленное расследование, и подозреваемые преступники должны быть привлечены к ответственности посредством справедливого судебного разбирательства», — сказал Оджиго.

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