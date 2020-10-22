Томск, , 07:28 — REGNUM В детском саду № 53 на ул. Ивановского в Томске утром 22 октября произошло возгорание, сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС.

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пожару автоматически был присвоен второй ранг сложности. Пожарные прибыли на место через семь минут. До их прибытия из здания эвакуировались 132 человека, в том числе 102 ребёнка.

По данным ведомства, в пищеблоке обгорела распределительная коробка, около неё закоптилась стена. Площадь возгорания составила 0,2 кв. м, его ликвидировали до прибытия спасателей. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели госпожнадзора.

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