Шушенский район, Красноярский край, , 07:13 — REGNUM В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей убийство 12-летней девочки, предъявлено обвинение инспектору по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД России «Шушенский». Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в январе 2020 года в МО МВД России «Шушенский» поступила информация о том, что 13-летний житель деревни Нижняя Коя Шушенского района, находящийся на профилактическом учёте, изнасиловал 12-летнюю девочку. Однако, как подчеркнули в СК, инспектор по делам несовершеннолетних не приняла мер по его изоляции и профилактике совершения подростком повторных правонарушений. В связи с этим он продолжил заниматься противоправной деятельностью.

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«В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в её убийстве», — говорится в сообщении ГСУ СКР по краю и республике.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно, что Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.

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