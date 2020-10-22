Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:00 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой 3,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км», — добавили в ведомстве.

В МЧС РФ сообщили, что в населенных пунктах острова, в том числе и Северо-Курильске, выпадения пепла зафиксировано не было, запах сероводорода не ощущался. Таким образом, угрозы для жителей Парамушира нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около четырех километров над уровнем моря. Угрозы для жителей острова Парамушир не было.

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