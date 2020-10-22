Самара, , 05:46 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в селе Малячкино Самарской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в доме вечером 21 октября. Общая площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 31 человек, пожар был ликвидирован. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших человек. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в городе Нижнеудинске Иркутской области произошел пожар в жилом частном доме. В результате происшествия погибли три человека. Отмечалось, что во время пожара 16-летний подросток смог самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.