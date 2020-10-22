Иркутск, , 05:07 — REGNUM Маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге «Вилюй» в городе Братске Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что в момент ДТП в маршрутке находились 12 пассажиров. В результате аварии пострадали три пассажира и водитель пассажирского автобуса. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи в Кирове. В результате ДТП пострадали шесть человек.