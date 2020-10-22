Тбилиси, , 05:00 — REGNUM Все заложники, захваченные при налете на отделение банка в грузинском Зугдиди, освобождены в результате спецоперации сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Отмечается, что жизни освобожденных находятся вне опасности. В настоящее время ведутся поиски грабителя банка, который скрылся. Ранее сообщалось об освобождении 43 заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди при попытке ограбления банка преступник захватил заложников и потребовал $500 тысяч. Позже, по сведениям телекомпании «Рустави 2», стало известно, что злоумышленник покинул отделение банка и на полицейском автомобиле выехал с тремя заложниками в сторону Абхазии.

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