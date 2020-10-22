Новосибирск, , 04:45 — REGNUM Упавшая с дамбы новосибирской ГЭС в воду 23-летняя девушка скончалась в больнице. Информацию редакции «Вести Новосибирск» подтвердили в региональном Минздраве.

Напомним, в Новосибирске во время фотосъемки на платине дамбы ГЭС в воду упали три человека.

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Девушку в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, но спасти её не удалось. До сих пор не найден и 25-летний молодой человек, который полез на парапет плотины делать сэлфи. Его поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, после ЧП СКР начал доследственную проверку.