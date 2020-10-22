Джакарта, , 04:01 — REGNUM 11 человек погибли при обвале шахты в Индонезии, сообщает Синьхуа со ссылкой на главу индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Южная Суматра. По предварительным данным, обвал на шахте был вызван сходом оползня. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября затопило шахту на севере Мозамбика из-за долгих ливней. В результате происшествия погибли 16 человек.

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