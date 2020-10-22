Петропавловск-Камчатский, , 03:45 — REGNUM Выброс пепла на высоту около 10 км произошел на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что наблюдать за началом извержения в настоящее время затруднительно, поскольку он частично закрыт облаками. Более точные сведения о масштабах выброса будут доступны после появления изображений со спутников.

Случившееся было прогнозировано заранее. Извержение также наблюдается на соседнем с Безымянным вулкане Ключевской.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно об резком увеличении активности вулкана Ключевская сопка, который находится на Камчатке.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке резко возросла активность вулкана Ключевской — ДВО РАН