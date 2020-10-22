Афины , , 02:56 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 52 километрах к юго-юго-западу от города Литакия. Его очаг находился на глубине 6,58 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Грузии. Его эпицентр находился в 14 километрах от города Цалка на глубине 11 километров. Данных о пострадавших не поступало.

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