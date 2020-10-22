Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Полиция задержала жителя штата Мэриленд Джеймса Дейла Рида, который угрожал кандидатам в президенты и вице-президенты от демократов Джо Байдену и Камале Харрис, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Задержанный угрожал политикам похищением и убийством. Кроме того, по информации следственных органов, Рид оставлял записки с угрозами своим соседям, которые на своих газонах разместили плакаты в поддержку Байдена. В тексте записок указывалось, что он владеет списком адресов сторонников демократов и имеет «ужасающее оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в американском штате Мэриленд был арестован подозреваемый в стрельбе в двух сторонников президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: В США арестовали подозреваемого в стрельбе из ружья по сторонникам Трампа