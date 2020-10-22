Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Правоохранительные органы США задержали гражданина России по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники, сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в городе Нью-Йорк на официальной странице в Twitter.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России», — сообщили дипломаты.

В генкосульстве отметили, что по словам американской стороны гражданина России подозревают в участии в международной преступной группировке. Преступное сообщество занималось незаконным экспортом электронной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно о задержании в США российского предпринимателя Германа Лиллеляви. К тому моменту он уже месяц находился в американской иммиграционной тюрьме. В России предпринимателя обвиняют в мошенничестве, он находится в розыске через Интерпол.

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