Тбилиси, , 00:55 — REGNUM По меньшей мере 43 заложника были освобождены полицейскими из отделения банка в грузинском городе Зугдиди, которое было захвачено грабителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ведомстве также отметили, что операция правоохранительных органов продолжается, но не уточнили, на каком этапе она находится. Кроме того, в министерстве попросили воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может затруднить выполнение операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телекомпания «Рустави 2» распространила информацию о том, что захватчик филиала банка в Зугдиди, выехал на полицейском автомобиле с тремя заложниками в сторону Абхазии.

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