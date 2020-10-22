Тбилиси, , 00:45 — REGNUM Преступник, захвативший филиала банка в грузинском городе Зугдиди, покинул здание учреждения с тремя заложниками и выехал с ними в сторону Абхазии, передает телекомпания «Рустави 2».

По сведениям СМИ, захватчик едет на полицейском автомобиле. Ранее телерадиокомпания Imedi распространила информацию о том, что преступник якобы был задержан сотрудниками правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 21 октября вооруженный грабитель ворвался в здание банка в Зугдиди и потребовал $500 тыс. Он взял в заложники несколько десятков человек, часть из которых была позже освобождена, а часть — сбежала.

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