Зугдиди, , 20:59 — REGNUM Ещё двоих заложников удалось освободить из филиала «Банка Грузии» в городе Зугдиди, сообщил 21 октября журналистам заместитель грузинского министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

Этого удалось добиться в ходе переговоров с захватчиком банка. Ведутся дальнейшие попытки вызволить людей. Сколько сейчас человек томится в плену в стенах банка, МВД пока не установило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате захвата здания «Банка Грузии» в Зугдиди более двух десятков посетителей и сотрудников организации оказались в заложниках. Злоумышленник потребовал, чтобы ему заплатили деньги (полмиллиона долларов) и дали уйти.

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