Красногорск, , 20:51 — REGNUM В Московской области дорожный конфликт перерос в стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. Открывший стрельбу участник конфликта скрылся.

По имеющимся данным, полиция ввела план «Перехват» и разыскивает автомобиль Range Rover, на котором скрылся стрелявший.

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