Дманиси , , 20:48 — REGNUM Выстрелы прогремели у офиса партии «Грузинская мечта» в городе Дманиси (Квемо-Картли, Грузия), передаёт 21 октября Imedi.

Уточняется, что есть раненый — сторонник партии. Нападение совершила группа нетрезвых людей, пытавшихся попасть в офис.

Напомним, «Грузинская мечта» — это правящая партия Грузии. 31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. В стране прошли протесты против главы правящей партии Бидзины Иванишвили.

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