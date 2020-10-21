Ханты-Мансийск, , 20:33 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе Природнадзор выясняет обстоятельства прорыва водовода высокого давления на Правдинском месторождении ПАО НК «Роснефть» в Нефтеюганском районе. Об этом сообщают «Новости Югры».

Инцидент произошёл днём 20 октября в 12 часов. Наружу вырвался фонтан технической воды высотой около 10−15 метров. В некоторых СМИ прорыв поспешили назвать «чёрным нефтяным фонтаном».Отмечается, что фонтанирующую воду перекрыли в течение часа. Прорыв был ликвидирован через два часа. Жертв и пострадавших нет.

Предварительно установлено, что фонтан забил в результате разгерметизации высоконапорного водовода диаметром 159 мм. Площадь выхода технической воды составила 10 соток. Лесной фонд не пострадал. Материалы осмотра переданы в Северо-Уральское управление Росприроднадзора.