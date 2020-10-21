Конфлан-Сент-Онорин, , 19:25 — REGNUM Во Франции «за соучастие в преступлении» арестовали двух несовершеннолетних студентов колледжа, где ранее преподавал убитый исламским экстремистом учитель истории Самуэль Пати. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Le Figaro.

Среди семи человек, арестованных по делу об убийстве Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, оказались два студента колледжа 14 и 15 лет, которым убийца Абдулах Анзоров заплатил 300 и 350 евро за размещение в социальных сетях призыва к насилию по отношению к преподавателю.

Как сообщают следователи, Анзоров также вступил в переписку с отцом подростков, который позднее опубликовал в интернете видео с призывом открыто осудить Самуэля Пати за то, что тот на своих уроках использовал карикатуры на пророка Мухаммеда, выполненные художниками журнала Charlie Hebdo.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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