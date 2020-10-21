Махачкала, , 18:58 — REGNUM Пожар произошел на территории нефункционирующей нефтебазы в Хасавюртовском районе Дагестана. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Тушение пожара U.S. Marine Corps

Информация о пожаре в ведомство поступила в 16:59. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит КамАЗ (цистерна с нефтепродуктами). Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.

К тушению пожара было привлечено порядка десяти человек и две единицы техники. В 17:57 возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, пострадал один человек. Причина пожара устанавливается.

Читайте также: В Дагестане загорелся коньячный завод