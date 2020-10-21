Хьюстон, США, 21 октября 2020, 17:29 — REGNUM В ночном клубе американского города Хьюстон три человека погибли на месте в результате стрельбы, устроенной неизвестными, сообщает 21 октября телеканал ABC.
Кроме троих погибших, на данный момент также известно об одном раненом, который остается в критическом состоянии.
По предварительной информации, стрельбу начали двое мужчин среди зрителей, собравшихся на вечернее шоу.
Личности стрелявших пока не выяснены.
Начато расследование.
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