Киров, , 17:07 — REGNUM В Кирове шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как уточняется, трое пострадавших были госпитализированы, один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Водитель «скорой» и два фельдшера получили незначительные травмы и пройдут лечение амбулаторно.

По данным регионального управления МВД России, «ГАЗель», в которой находились медики, столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ-2112 на перекрёстке. В результате удара машина скорой помощи опрокинулась.

Отмечается, что «ГАЗель» двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.