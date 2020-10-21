Нарьян-Мар, , 16:50 — REGNUM В Ненецком автономном округе четвертые сутки идут работы по устранению последствий разлива нефти. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, специалисты распыляют сорбенты, ведут сбор нефтесодержащей жидкости и омывают берега загрязненной реки.

«Сейчас в районе ЧС продолжаются работы по установке шестого бонового рубежа в районе первого моста на реке Колва в 180 км ниже по течению от пятого моста. Ожидается завоз дополнительных заградительных и сорбирующих бонов», — сообщили в профильном региональном Управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, разлив нефти произошел из-за разгерметизации трубопровода. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубических метров.

Напомним, с 18 октября на межселенной территории муниципального района «Заполярный район» в границах акватории Колвы от моста посёлка Харьягинский, Харьягинского нефтяного месторождения до границы округа и Республики Коми действует режим ЧС. В ликвидации последствий ЧС задействовано 189 человек, в том числе аварийно-спасательные формирования ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и ООО СПАСФ «ПРИРОДА».