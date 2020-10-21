Дрезден, Германия, , 16:45 — REGNUM О задержании человека, устроившего резню в городе Дрездене (Германия), пишет 21 октября Der Spiegel.

Задержание произошло в ночь на 21 октября. Дрезденские правоохранители задержали выходца из Сирии, который проживает в Германии уже пять лет.

Именно он, по версии полиции, устроил нападение на жителей Дрездена в начале октября. Задержанный — 20-летний мужчина, ранее уже судимый по обвинению в вербовке в группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, нападение на двух туристов произошло в Дрездене в начале октября. От ножевого ранения один скончался в больнице.