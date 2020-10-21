Джакарта, , 16:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Томадо в индонезийской провинции Центральное Сулавеси, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 21 октября 2020 года в 07:30 по местному времени.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в пяти км к северо-западу от Томадо на глубине 10 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 у берегов Тонга.

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