Зугдиди, , 16:00 — REGNUM Подробности захвата банка в грузинском Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия) рассказала одна из сотрудниц банка Анна Шония, которой удалось сбежать из здания. Об этом сообщает телеканал «Маэстро».

"Я обслуживала одного из клиентов, когда вошел грабитель. Он несколько раз выстрелил, насколько я помню, из пистолета, и крикнул, что это ограбление. Он потребовал, чтобы мы легли на пол. Не помню, как я оказалась снаружи. Видимо, клиент меня вывел», — рассказала журналистам Шония.

Она сообщила, что в штате банка 58 человек, но некоторые были во время захвата на обеде. Также злоумышленник выпустил всех пожилых заложников.

Как передавало ИА REGNUM, около 14:00 по тбилисскому времени (13:00 мск) неизвестный захватил здание офиса Банка Грузии в центре Зугдиди. По предварительной информации, у него есть автомат и гранаты.

Злоумышленник потребовал $0,5 млн и гарантии безопасного отхода. По предварительным данным, в заложниках находятся 19 человек.

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