Зугдиди, , 15:51 — REGNUM Несколько заложников сбежали из захваченного здания банка в грузинском Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия) через крышу, и их сняли оттуда с помощью пожарной вышки. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».

По данным журналистов, таким образом спасли пятерых человек. Медицинская помощь им не понадобилась. Экс-заложников уже опрашивают сотрудники полиции.

Как сообщили в МВД Грузии, о захвате здания одного их филиалов Банка Грузии в полицию сообщили 21 октября, в 14:21 по местному времени (13:21 мск). Похититель через заложника сообщил, что требует $0,5 млн и гарантий безопасного отхода.

По предварительной информации, всего захвачены 19 заложников. Сообщается, что у злоумышленника есть автомат и гранаты.

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