Париж, , 15:41 — REGNUM Во Франции около 60 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения сетей электроснабжения ураганом «Барбара». Об этом в среду, 21 октября, сообщает Le Figaro со ссылкой на компанию Enedis.

По информации журналистов, в юго-западных департаментах Франции, которые оказались задеты ураганом «Барбара», из-за нарушения работы инфраструктуры было отключено электричество.

Отмечается, что в 12 департаментах Франции из-за продвижения урагана был объявлен режим «оранжевой угрозы» .

Напомним, ранее, 20 октября, Французская федерация страхования оценила ущерб, нанесенный ураганом «Алекс», который обрушился на южный берег страны в начале октября, в 210 миллионов евро.

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