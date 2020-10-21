Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:34 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проверяет данные о нападении собаки на школьников во время урока физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом к проверке послужили публикации в СМИ. По предварительным данным, в Ленинском районе бездомная собака напала на учеников одной из гимназий. Двое восьмиклассников получили царапины.

Сотрудники гимназии уведомили мэрию. Прокуратура в ходе проверки выяснит, как в городе обеспечен отлов безнадзорных животных, и установит обстоятельства инцидента.