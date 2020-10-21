Зугдиди, , 15:37 — REGNUM Неизвестный, захвативший 21 октября заложников в здании Банка Грузии, находящегося в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), требует $0,5 млн. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, в банке находятся 19 человек. Условия похитителя назвал один из заложников Ираклий Кварацхелия.

«Нас 19 человек в одной комнате в здании. Похититель до зубов вооружен. У него граната и автомат, который он держит постоянно, поэтому невозможно решить эту ситуацию силовым путем. Он требует $0,5 млн. Должен войти кто-то безоружный и имеющий законное право вести переговоры», — цитируют журналисты слова заложника.

Сообщается, что кроме наличных злоумышленник требует гарантированную возможность безопасно покинуть место происшествия.

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