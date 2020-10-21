Зугдиди, , 15:24 — REGNUM Информацию о захвате заложников в здании Банка Грузии, находящегося в Зугдиди, административном центре края Самегрело-Верхняя Сванетия, 21 октября прокомментировали в МВД Грузии. Сообщение пресс-служба опубликовала на сайте ведомства.

«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного человека в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдиа в Зугдиди, примерно в 14:21 (13:21 мск)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что здание было в кратчайшие сроки оцеплено сотрудниками полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».

«МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире действия полиции и спецназа. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее в грузинских СМИ сообщали о том, что банк захватили несколько злоумышленников. Количество заложников неизвестно.

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