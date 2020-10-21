Уфа, , 15:16 — REGNUM 53 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных произошло в текущем году в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают лоси, реже косули и кабаны.

Специалисты отмечают, что это связано с брачным периодом у лосей и их перемещением в местах обитания. Животные стараются быстро перебежать автодороги. Они не смотрят по сторонам и не видят опасности в автомашинах.

Сотрудники минприроды региона просят водителей быть более внимательными и осторожными на трассах особенно ночью и вечером. А при проезде перед знаком «Дикие животные» нужно уменьшать скорость.

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