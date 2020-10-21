Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге автомобиль с женихом и невестой врезался в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ДТП произошло в Красногвардейском районе Петербурга, на проспекте Косыгина, у дома 24, около 14:38 мск.

«Автомобиль Hyundai совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием на крышу. Пострадали два человека, водитель и пассажир авто. На остановке пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Добавим, как сообщают очевидцы в социальных сетях, пострадавшие — жених и невеста, которые ехали в ЗАГС.