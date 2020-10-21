Воронеж, , 15:09 — REGNUM Уголовное дело по обвинению шести участников организованной преступной группы в хищениях квартир одиноких пенсионеров направлено в Воронеже, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 20 октября прокуратура утвердила заключение по резонансному уголовному делу.

В числе обвиняемых — трое бывших участковых уполномоченных. Они обвиняются в совершении или покушении на совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, обвиняемые в 2016—2019 годах похитили несколько квартир умерших либо длительно отсутствовавших одиноких пенсионеров, владевших имуществом на основании договоров социального найма. Квартиры присваивались путём предоставления поддельных документов в Росреестр и обмана сотрудников ведомства.

Всего, по данным следствия, на счету обвиняемых — пять преступлений, сумма ущерба, причинённого администрации городского округа Воронеж, оценивается в более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.