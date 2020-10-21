Харьков, Украина, , 14:48 — REGNUM На Украине в центральной части Харькова в помещении, где производилась пиротехника, прогремел взрыв. Об этом заявил помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщило 21 октября местное издание Kharkiv.Today.

«Были взрывы, сильное задымление, естественно где-то есть горение. Есть предварительные пострадавшие, возможно отравление», — рассказал он.

Как уточнил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта в комментарии телеканалу «Суспильне», у двух человек, пострадавших в результате взрыва, констатировали ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в результате взрыва был ранен кандидат в депутаты местного облсовета Андрей Бабенко. Он вместе с помощником ехал на встречу с избирателями.

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