Харьков, Украина, 21 октября 2020, 14:48 — REGNUM На Украине в центральной части Харькова в помещении, где производилась пиротехника, прогремел взрыв. Об этом заявил помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщило 21 октября местное издание Kharkiv.Today.
Как уточнил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта в комментарии телеканалу «Суспильне», у двух человек, пострадавших в результате взрыва, констатировали ожоги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в результате взрыва был ранен кандидат в депутаты местного облсовета Андрей Бабенко. Он вместе с помощником ехал на встречу с избирателями.
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